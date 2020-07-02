Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Dev maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Manchester City Liverpool maçı için heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...



MANCHESTER CITY LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?



Manchester City Liverpool maçı bugün saat 22:00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL11'LER



Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri, Gundogan, Bernardo; Foden, Sterling, Aguero.



Manchester United: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Lallana, Fabinho, Henderson, Mane, Firmino, Salah







