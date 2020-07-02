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02.07.2020 - 18:48 |

Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Dev maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de Manchester City Liverpool karşılaşması için geri sayım başladı. 33. haftanın en önemli maçları arasında gösterilen zolru derbi öncesi binlerce futbolsever Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Dev maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
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Manchester City Liverpool maçı için heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

MANCHESTER CITY LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City Liverpool maçı bugün saat 22:00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri, Gundogan, Bernardo; Foden, Sterling, Aguero.

Manchester United: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Lallana, Fabinho, Henderson, Mane, Firmino, Salah



Juan Cuadrado'nun Torino'ya attığı son dakika golü
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