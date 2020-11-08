Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta maçında Manchester City, evinde Liverpool'u konuk ediyor. Liverpool 16 puanla ligde 2. sırada bulunuyor. Maç eksiği ile 11 puanla 12. sırada bulunan Manchester City, Liverpool'u mağlup ederek zirve yarışına dahil olmak istiyor. Müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY LIVERPOOL NE ZAMAN SAAT, KAÇTA?

İngiltere'de haftanın maçı 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport 1 ve S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

M.City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne (C), Torres, Sterling, Jesus

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Firmino, Jota, Mane, Salah

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

-Liverpool'u konuk ettiği son üç lig karşılaşmasını da kazanan Manchester City, rakibine karşı Mart 1937'den bu yana dört maçlık bir seri yakalayamıyor.

-Manchester City'ye konuk olduğu son 10 lig maçında da kalesini gole kapatamayan Liverpool (1G 2B 7M), bu karşılaşmalarda 26 gol yedi.

-Premier Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada birer gol atabilen Manchester City, Mart 2009'dan bu yana birden fazla gol atamadığı beş maçlık bir seri yaşamıyor.

- Geçen sezondan bu yana geri düştüğü Premier Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım olan Liverpool (28), son iki karşılaşmasında skor dezavantajına yakalanmasına rağmen sahadan galip ayrıldı.

- Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu rakibi, Liverpool'un başındaki Jürgen Klopp (8).