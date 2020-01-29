Manchester City-Manchester United: 0-1

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı.r... Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Manchester City bu kez sahasında Manchester United'ı konuk etti.

35. dakikada Nemanja Matic'le öne geçen Manchester United ilk yarıyı önde tamamladı: 0-1

United kalesinde baskı kuran City, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maç bu skorla bitti.

Guardiola'nın öğrencileri bu mağlubiyete rağmen tur atlayan taraf oldu.

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Aston Villa ile karşılaşacak.

GOL! 35' Matic

İKİ TAKIMIN 11'İ

MANCHESTER CİTY: Bravo, Walker, Rodri, Otamendi, Cancelo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Aguero

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Williams, Fred, Matic, Lingard, Greenwood, Martial

Uzun süredir sakat olan Leroy Sane idmanlara başladı