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26.08.2020 - 20:19 | | Fanatik

Manchester City, Messi ile görüşmelere başladı!

Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyan Lionel Messi'nin yapacağı transfer seçimi merakla beklenirken yıldız oyuncunun babası da transfer görüşmeleri için Manchester'a geldi.

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Lionel Messi giderek Manchester City'ye yaklaşıyor. RAC1 and TyC Sports'ta yer alan habere göre, 33 yaşındaki yıldızın babası Jorge Messi transfer görüşmeleri için Manchester'a geldi. Bu bilgi spor medyasına ve futbol çevrelerine adeta bomba gibi düştü.

Pep onunla yeniden çalışmayı hayal ediyor

Arjantinli yıldızın eski hocası Pep Guardiola'nın da yeninden Messi'yle çalışmak için can attığı belirtilirken Jorge Messi'nin oğlu için 2 yıllık sözleşme talep ettiği baktarıldı.

Messi'nin kulüpten ayrılmasını sağlayacak olan sözleşmedeki "serbest kalma maddesinin" 30 Haziran'da sona erdiği Barcelona'nın tutunduğu koz. Ancak pandemi dolayısıyla uzatılan lig süresinden ötürü bu maddenin süresinin de ileri bir tarihe çekilmesi gerekliliği Messi ve ekibi tarafından öne sürülüyor.

Manchester City, Messi ile görüşmelere başladı

Manchester City, Messi ile görüşmelere başladı

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