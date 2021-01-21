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21.01.2021 - 09:24 | | AA

Manchester City Premier Lig'de 6'da 6 yaptı

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Manchester City, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Manchester City Premier Lig'de 6'da 6 yaptı
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Premier Lig'de ilk haftadan ertelenen maçta Manchester City, Etihad Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Manchester ekibi, 79. dakikada Bernardo Silva ve 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.

Ligde üst üste 6. maçını kazanan Manchester City, puanını 38'e yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Aston Villa ise 26 puanla 11. sırada kaldı.

Manchester City Premier Ligde 6da 6 yaptı

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