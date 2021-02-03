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03.02.2021 - 23:38 | | ANKARA (AA) -

Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Burnley'yi 2-0 yendi.

Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı
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Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'ye konuk oldu.

Gabriel Jesus'un 3 ve Sterling'in 38. dakikada attığı gollerle maçı kazanan Manchester City, ligde peş peşe 9. galibiyetini elde etti.

Manchester City puanını 47'ye yükseltirken, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan Burnley 22 puanda kaldı.

Leicester City, Fulham deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Haftaya 4. sırada başlayan Leicester City, küme düşme hattındaki Fulham'ı, Iheanacho'nun 17 ve Justin'in 44. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup etti.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, sahaya ilk 11'de çıktı. Yedekler arasındaki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

Leicester City puanını 42'ye çıkardı, bir maç eksiği bulunan Fulham ise 14 puanda kaldı.

Manchester City, Premier Ligde üst üste 9. maçını kazandı

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