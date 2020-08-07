Manchester City - Real Madrid: 2-1

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan İngiliz temsilcisi, bu maçı da 2-1 kazanarak tur atladı.

Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Sterling ve 68. dakikada Jesus kaydetti. Real Madrid'in tek golünü 28. dakikada Benzema atı.

Lyon çeyrek finalde Manchester City ile karşılaşacak. Mücadele tek maç olarak oynanacak.









İLK 11'LER



Manchester City: Ederson, Laporte, Walker, Fernandinho, Cancelo, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Foden, Sterling, Gabriel Jesus



Real Madrid: Courtois, Militao, Mendy, Varane, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema



Manchester City'nin Unutulmaz Şampiyonlar Ligi Golleri