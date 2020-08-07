07.08.2020 - 19:35 |
Manchester City - Real Madrid (CANLI YAYIN)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City avantajı elinde tutuyor. Müsabaka saat 22.00'de başladı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan İngiliz temsilcisi avantajı elinde bulunduruyor. Kritik mücadele saat 22.00'da başladı.
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Laporte, Walker, Fernandinho, Cancelo, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Foden, Sterling, Gabriel Jesus
Real Madrid: Courtois, Militao, Mendy, Varane, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema
Manchester City'nin Unutulmaz Şampiyonlar Ligi Golleri