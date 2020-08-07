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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Manchester City - Real Madrid (CANLI YAYIN)
07.08.2020 - 19:35 |

Manchester City - Real Madrid (CANLI YAYIN)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City avantajı elinde tutuyor. Müsabaka saat 22.00'de başladı.

Manchester City - Real Madrid (CANLI YAYIN)
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan İngiliz temsilcisi avantajı elinde bulunduruyor. Kritik mücadele saat 22.00'da başladı.

Manchester City - Real Madrid (CANLI YAYIN)


İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Laporte, Walker, Fernandinho, Cancelo, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Foden, Sterling, Gabriel Jesus

Real Madrid: Courtois, Militao, Mendy, Varane, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Manchester City'nin Unutulmaz Şampiyonlar Ligi Golleri

 

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