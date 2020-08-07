Manchester City Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İspanya'da oynanan ilk maçta İngiliz temsilcisi 2-1 kazanmış ve avantajı elde etmişti. Peki merakla beklenen Manchester City Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi?



MAN. CITY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi olan Manchester City Real Madrid maçı bu akşam 22:00'de oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodri, Gündogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Gabriel Jesus.



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Modric, Isco, Vinícius, Benzema.

