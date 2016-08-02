Manchester City, Sane'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Alman orta saha oyuncusu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.



Teknik direktörlüğe İspanyol Pep Guardiola'yı getiren Manhcester City, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer için İngiliz temsilcisinin kasasından yaklaşık 37 milyon sterlin (43 milyon euro) çıktığı basına yansıdı. Alman ekibinde 2014'ten bu yana 47 maçta sahaya çıkan Sane, 11 gol attı.



Sane'nin mükemmel bir tekniğe sahip olduğunu belirten Guardiola, "Hızlı, takımının başarısı ve gol atmak için çok çalışıyor. 20 yaşındaki bir futbolcu olarak kendini geliştiriyor ama Almanya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Kulüp için olağanüstü bir kazanç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Manchester ekibini seçmesinde Guardiola'nın da etkili olduğunu dile getiren Sane ise farklı bir lig ve ülkeden gelmesinden dolayı biraz zamana ihtiyaç duyacağını ancak en kısa sürede takımın bir parçası olmak istediğini söyledi.



İngiliz ekibi, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı da 21 milyon sterlin bonservis ödeyerek renklerine bağlamıştı.