Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek
24.06.2020 - 17:59 | | AA

Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de, Burnley ile oynanan lig maçında sakatlanan Sergio Agüero, sol dizinden ameliyat edilecek.

Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 32 yaşındaki oyuncunun tedavi için İspanya'nın Barselona kentine gittiğini belirtti.

Arjantinli forvetin yarın burada operasyon geçireceğini belirten Guardiola, "Ameliyattan sonra sahalara ne zaman dönebileceğini öğreneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip giyemeyeceğini şu an için bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek

Agüero'nun yokluğunda Gabriel Jesus'a güvendiklerini kaydeden İspanyol teknik adam, "Tek şüphemiz bir oyuncunun 3 günde bir 90 dakika oynayamayacak olması. Farklı alternatiflerimiz var. Raheem Sterling, hatta İlkay Gündoğan ve Bernardo Silva bile forvet pozisyonunda çıkabilir." yorumunu yaptı.

Guardiola, Sergio Agüero'nun Sakatlığı Hakkında Bilgi Verdi

Beşiktaşlı Nkoudou'dan şampiyonluk açıklaması: Biraz zor gözüküyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!
    Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!
  2. Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması
    Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması
  3. Göztepe'de 3 oyuncu takımdan ayrı çalıştı
    Göztepe'de 3 oyuncu takımdan ayrı çalıştı
  4. Kale 1957 Spor Kulübü'nde isim değişikliğine gidildi
    Kale 1957 Spor Kulübü'nde isim değişikliğine gidildi
  5. Son dakika transfer haberleri | Başakşehir'den Fernandao hamlesi...
    Son dakika transfer haberleri | Başakşehir'den Fernandao hamlesi...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Başakşehir'de hedef Galatasaray maçı

Başakşehir'de hedef Galatasaray maçı

Vedat Muriç, Kosovalı ailelere moral verdi

Vedat Muriç, Kosovalı ailelere moral verdi

N'Koudou: Antalyaspor maçı biraz garipti

N'Koudou: Antalyaspor maçı biraz garipti

Sıradaki Haber