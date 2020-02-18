Manchester City'ye Galatasaray'ı örnek gösterdiler

UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı

MANCHESTER CITY'YE GALATASARAY ÖRNEĞİ

İngiliz basınında çıkan yorumlarda, ağırlıkla Manchester City kulübünün UEFA kurullarındaki savunmasında eksiklikler olduğu vurgusu ön plana çıktı. Daily Mail gazetesinin köşe yazarı Rob Draper ise bir yazı kaleme alarak, Manchester City'ye Galatasaray'ı örnek gösterdi.

"GALATASARAY İSTEDİĞİ SONUCU ELDE ETTİ"

Söz konusu yazıda, Galatasaray'ın da Manchester City gibi 2014 yılında UEFA Financial Fair Play kurallarına uymamaktan izleme periyoduna alındığı ve ertesi yıl men cezasıyla karşı karşıya kaldığı aktarıldı. Rob Draper, daha sonra UEFA kararını CAS'a taşıyan Galatasaray'ın istediği sonucu elde ettiğini ve Manchester City avukatlarının daha iyi iş çıkarması gerektiğini belirtti.

GALATASARAY, CAS'A GİTMİŞ VE HAKLI BULUNMUŞTU

Hatırlanacağı üzere, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi, önce Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşmada yeniden yargılanmasını istemiş ve sarı kırmızılı kulüp de bu kararı CAS'a götürmüştü. CAS ise verdiği kararda; Galatasaray'ın itirazını haklı bularak, UEFA'nın son kararını ortadan kaldırmış ve eski yapılan anlaşmanın yürürlükte kalacağını duyurmuştu.