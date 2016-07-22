22.07.2016 - 15:01 |
Manchester United 1 - 4 Borussia Dortmund
Borussia Dortmund, Manchester United'ı Çin'de düzenlenen bir hazırlık maçında 4-1 yendi. Milli yıldımız Emre Mor, 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Çin'de düzenlenen bir hazırlık turnuvası nedeniyle Mourinho'lu Manchester United ile milli yıldızımız Emre Mor'u kadrosuna katan Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Mücadele hızlı başlayan Dortmund 19. dakikada Castro'yla durumu 1-0'a getirdi. Aubameyang, 36'da kullandığı penaltı atışında farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Dortmund, 58'de yeni transferi Dembele'nin güzel golüyle farkı 3'e çıkardı. 60'da Mhkitaryan farkı 2'ye indiren golü attı. İlk golün sahibi Castro, 86. dakikada attığı müthiş golle maçın sonucunu tayin etti. Borussia Dortmund, Manchester United'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Milli yıldızımız Emre Mor, 63. dakikada oyuna dahil oldu.