Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Manchester United, Alexander Sörloth'u izlemek için scoutlarını görevlendirdi
03.03.2020 - 09:44 |

Manchester United, Alexander Sörloth'u izlemek için scoutlarını görevlendirdi

İngiltere Premier Lig2in devi Manchester United, Alexander Sörloth'u izlemek için scout ekibini görevlendirdi.

Manchester United, Alexander Sörloth'u izlemek için scoutlarını görevlendirdi
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Trabzonspor'un gol makinesi Alexander Sörloth bir dünya devinin daha radarına takıldı. Real Madrid'in ardından Manchester United, Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'u takibe aldı.

ManU'nun izleme komitesinin Çaykur Rizespor maçında Sörloth'u izlediği ortaya çıktı. İngiltere'de yer alan haberlere göre, bonservisi Crystal Palace'ta bulunan Sörloth'un performansının sezon sonuna kadar izleneceği ve ardından resmi teklif yapılacağı belirtildi.

ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor önümüzdeki sezon Sörloth'un bonservisini 6 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip. Bordo mavili yönetimin Crystal Palace'a bu ücreti ödeyeceği öğrenilirken gelecek teklifler de değerlendirilecek.

Trabzonspor'un bir diğer yıldızı Uğurcan Çakır da İngiltere Premier Lig ekipleri tarafından takip ediliyor. Genç kaleci için son olarak Sheffield United'ın 29 milyon euroyu gözden çıkarttığı ifade edilmişti.

Manchester United, Alexander Sörlothu izlemek için scoutlarını görevlendirdi

    Yousef Al-Obaidly: Türkiye'yi dünyaya göstereceğiz
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göz-Göz fırsat tepti

    Göz-Göz fırsat tepti

    Tayfun Korkut'un menajerinden açıklama: Bizi kimse aramadı

    Tayfun Korkut'un menajerinden açıklama: Bizi kimse aramadı

    Şehitlerin isimlerini statta okurken ağlayan anonsör: Abartılacak bir şey yok

    Şehitlerin isimlerini statta okurken ağlayan anonsör: Abartılacak bir şey yok

    Manchester United, Alexander Sörloth'u izlemek için scoutlarını görevlendirdi

    Manchester United, Alexander Sörloth'u izlemek için scoutlarını görevlendirdi

    Sıradaki Haber