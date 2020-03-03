Manchester United, Alexander Sörloth'u izlemek için scoutlarını görevlendirdi

Trabzonspor'un gol makinesi Alexander Sörloth bir dünya devinin daha radarına takıldı. Real Madrid'in ardından Manchester United, Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'u takibe aldı.

ManU'nun izleme komitesinin Çaykur Rizespor maçında Sörloth'u izlediği ortaya çıktı. İngiltere'de yer alan haberlere göre, bonservisi Crystal Palace'ta bulunan Sörloth'un performansının sezon sonuna kadar izleneceği ve ardından resmi teklif yapılacağı belirtildi.

ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor önümüzdeki sezon Sörloth'un bonservisini 6 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip. Bordo mavili yönetimin Crystal Palace'a bu ücreti ödeyeceği öğrenilirken gelecek teklifler de değerlendirilecek.

Trabzonspor'un bir diğer yıldızı Uğurcan Çakır da İngiltere Premier Lig ekipleri tarafından takip ediliyor. Genç kaleci için son olarak Sheffield United'ın 29 milyon euroyu gözden çıkarttığı ifade edilmişti.