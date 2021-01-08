Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı
08.01.2021 - 10:22 | | ANKARA (AA)

Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'yu Atalanta'dan transfer etti.

Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce prensip anlaşmasına varılan 18 yaşındaki futbolcu ile 4,5 1 yıllık sözleşme imzalandı. 

İtalyan takımı Atalanta'nın altyapısında yetişen Diallo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 19 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.  

Manchester United, Amad Dialloyu renklerine bağladı

Eden Hazard'ın maç günü hazırlıkları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yeni transfer İstanbul'a geliyor
    Yeni transfer İstanbul'a geliyor
  2. İbrahim Akın depremi
    İbrahim Akın depremi
  3. Spurs, Lakers'ın serisine son verdi
    Spurs, Lakers'ın serisine son verdi
  4. M'Gladbach - Bayern Münih heyecanı Misli.com'da
    M'Gladbach - Bayern Münih heyecanı Misli.com'da
  5. Manchester United transferi açıkladı!
    Manchester United transferi açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Mehmet Ekici bombası! Yeniden Süper Lig'e...

Transfer haberleri | Mehmet Ekici bombası! Yeniden Süper Lig'e...

Göztepe'nin konuğu Antalyaspor

Göztepe'nin konuğu Antalyaspor

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Galatasaray'dan Patrick Berg ve Victor Boniface sürprizi

Galatasaray'dan Patrick Berg ve Victor Boniface sürprizi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet