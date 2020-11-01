Manchester United - Arsenal: 0-1

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın haftaında Arsenal, Manchester Ünited'ı deplasmanda 1-0 yendi.

68. dakikada Pogba'nın ceza sahası içinde Bellerin'e yaptığı hareketi hakem penaltı olarak nitelendirdi. Bir dakika sonra beyaz noktaya giden Aubameyang, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.

Arsenal rakibine göre daha net fırsatlar yakalarken; Manchester United, oyunun son bölümünde gol için baskı kurdu. 86'da Van de Beek'in sağdan kaleye şutunda Elneny'nin müdahelesinde top önce kaleci Leno'nun kafasına ardından direğe çarpıp geri döndü ve ev sahibi ekip mutlak golden oldu.

Son dakikalarda Manchester United'ın çabası sonuç vermedi ve Arsenal sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı 100. maçını kaybetti. Arsenal ise rakibini deplasmanda 14 yıl sonra yendi. Topçular, bu galibiyetten önce old Trafford'da oynadığı 13 maçta 8 kez yenilirken, 5 maçtan beraberlikle ayrılabilmişti.

Arsenal bu galibiyetle puanını 12 yaptı. Manchester United ise 7 puanda kaldı.

İLK 11'LER

M.United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Pogba, B. Fernandes, Greenwood, Rashford

Arsenal: Leno, Gabriel, Holding, Tierney, Bellerin, Saka, Thomas, Elneny, Willian, Aubameyang, Lacazette