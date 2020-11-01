Manchester United - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United - Arsenal maçı için geri sayılıyor...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER UNUTED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Arsenal maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.