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24.11.2020 - 12:55 |

Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United - Başakşehir maçına geri sayılıyor...

Manchester United - Başakşehir maçı bu akşam oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında Manchester United deplasmanına çıkacak. Maça kısa bir zaman kala yayınlanacağı kanal ve maçın saati araştırılmaya başlandı. Peki Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United - Başakşehir maçına geri sayılıyor...
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Manchester United - Başakşehir maçı Old Trafford'da gerçekleşecek. Medipol Başakşehir bir önceki karşılaşmada Manchester'ı 2-1 mağlup etmişti. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Başakşehir'in maçının ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki Manchester United - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester United - Başakşehir maçı bu akşam yani 24 Kasım tarihinde saat 23:00'de başlayacak. Manchester United - Başakşehir karşılaşması canlı olarak Bein Sports 1'de yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Bolingoli, Epureanu, Skrtel, Rafel, Berkat, İrfan Can, Visca, Fiuliano, Deniz, Dem

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Magurie, Tuanzebe, Telles, Fred, Mctominay, Rashford, Fernandes, Greenwood, Martial

BAŞAKŞEHİR MAÇA HAZIR

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'ndaki antrenman, İngiltere'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

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