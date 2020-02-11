Manchester United, Kalidou Koulibaly transferinde PSG ile yarış halinde!

İngiltere Premier Lig'de Alex Ferguson sonrası bir türlü bekleneni veremeyen Manchester United, yaz transfer dönemine damga vuracak isimler ile görüşmelere şimdiden başladı. Kırmızı Şeytanlar, Napoli'de forma giyen 28 yaşındaki Senegalli stoper Kaliodu Koulibaly için Napoli'ye dev bir teklifte bulunmak üzere...

United, Koulibaly transferi için Napoli'ye serbest kalma bedeli olan 127 milyon sterlini ödeyerek haziran ayında transferi sonuçlandıracak. Corriere dello Sport ve Corriere del Mezzogiorno'nun haberine göre, Manchester United'ın bu transferdeki en büyük rakibi Fransız devi Paris Saint Germain...

PSG sportif direktörü Leonardo'nun Koulibaly'nin menajeri ile iletişime geçtiği ve transfer için görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. PSG'nin Koulibaly'e yıllık 10.2 milyon sterlin önerdiği ve futbolcuyu Fransa'ya davet ettiği iddia edildi.

28 yaşındaki Senegalli stoper bu sezon Napoli formasıyla 15 maça çıktı. Koulibaly gol ve asist katkısı yapamadı.