10.08.2020 - 21:32 |
Manchester United - Kopenhag: 1-0
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Kritik müsabakada 90 dakika 0-0 sona ererken Manchester United uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. İngiliz ekibi adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sona erdi. Uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazanan Manchester Untied adını yarı finale yazdırdı.
İngiliz ekibinde tek golü 95. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Fernandes, Manchester United'a imza attığı günden bu yana 21 maça çıktı ve 11 gol 8 asist kaydetti.
Manchester United'ın yarı finaldeki rakibi, Wolves- Sevilla mücadelesinin galibi olacak.
İLK 11'LER
ManchesterUnited: Romero, Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Martial, Greenwood, Rashford
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Zeca, Stage, Biel, Wind, Falk, Daramy
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