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10.08.2020 - 21:32 |

Manchester United - Kopenhag (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Kritik müsabaka saat 22.00'de başladı. Tek maç üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan yarı finale yükselecek.

Manchester United - Kopenhag (CANLI)
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başladı.

 

Manchester United - Kopenhag (CANLI)

İLK 11'LER
ManchesterUnited: Romero, Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Martial, Greenwood, Rashford

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Zeca, Stage, Biel, Wind, Falk, Daramy

 

Manchester United - Kopenhag (CANLI)

Manchester United rahat turlamıştı

İngiltere temsilcisi Manchester United, deplasmanda 5-0 yendiği Avusturya takımı LASK'ı evinde 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Manchester United'ın gollerini 57. dakikada Jesse Lingard ve 88. dakikada Anthony Martial atarken, LASK'ın tek golünü 55. dakikada Philipp Wiesinger kaydetti. Manchester ekibi, Medipol Başakşehir'i eleyen Kopenhag'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

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