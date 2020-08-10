Manchester United -Kopenhag maçı saat kaçta? Manchester United -Kopenhag maçı için geri sayılıyor...

Manchester United -Kopenhag maçını kazanan takım UEFA Avrupa Ligi yarı finalisti olacak. UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final maçı olan

Manchester United -Kopenhag karşılaşması bu akşam oynanacak. İşte Manchester United -Kopenhag maçının saati ve yayınlanacak kanal...

MANCHESTER UNITED -KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Manchester United Kopenhag maçı 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÇEYREK FİNALİSTLER!

İngiltere temsilcisi Manchester United, deplasmanda 5-0 yendiği Avusturya takımı LASK'ı evinde 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Manchester United'ın gollerini 57. dakikada Jesse Lingard ve 88. dakikada Anthony Martial atarken, LASK'ın tek golünü 55. dakikada Philipp Wiesinger kaydetti. Manchester ekibi, Medipol Başakşehir'i eleyen Kopenhag'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.