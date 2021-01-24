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24.01.2021 - 22:56 | | AA

Manchester United, Liverpool'u kupadan eledi! 5 gol...

FA Cup 4. tur maçında Liverpool'u 3-2 yenen Manchester United, tur atladı.

Manchester United, Liverpool'u kupadan eledi! 5 gol...
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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Liverpool'u 3-2 yenen Manchester United, tur atladı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 18. dakikada Muhammed Salah ve 26. dakikada Mason Greenwood'un golleriyle 1-1 tamamlandı.

Ev sahibi ekip, ikinci yarının hemen başında Marcus Rasford ile öne geçerken, 58. dakikada bir kez daha rakip fileleri havalandıran Muhammed Salah skora dengeyi getirdi. 

Karşılaşmanın 78. dakikasında Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in attığı şık golle rakibini 3-2 mağlup eden Manchester ekibi, kupada yoluna devam etti. 

Manchester United, 5. turda West Ham United ile eşleşti.

Manchester United, Liverpoolu kupadan eledi 5 gol...

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