Manchester United - Manchester City derbi canlı bahisle Misli.com'da

Son 9 resmi maçında yenilgisi olmayan Manchester United, hem Avrupa Ligi’nde hem de Federasyon Kupası’nda üst turlara doğru tırmanışa geçerken, Premier Lig’de de ilk 4 inadını sürdürdü. Stoper Harry Maguire’ın maç saati hazır olacağı açıklanırken, Daniel James ile Aaron Wan-Bissaka haftayı antrenmansız geçti ve maç kadrosunda yer almama olasılıkları yüksek. Marcus Rashford ve Paul Pogba kesin olarak yok.

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Real Madrid’i deplasmanda 2-1’le geçtikten sonra İngiltere Lig Kupası’nı müzesine götüren Manchester City’de moraller yüksek! TD Pep Guardiola, Kevin de Bruyne için; “Mükemmel durumda değil ama kendini iyi hissediyor, maç kadrosunda olacak.” dedi. Aymeric Laporte sakat, uzun süren rehabilitasyon süreci sona yaklaşan Leroy Sane için Manchester Derbisi’nde forma giymek de mümkün gözükmüyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United’ın son 12 Premier Lig maçının 9’u “2.5 ALT” bitti.

- Manchester City’nin ise son 4 Premier Lig maçının tamamı “2.5 ALT” oldu.

- Manchester City’nin son 4 resmi maçta aldığı 4 galibiyet de farklı organizasyonlardan… (Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Federasyon Kupası)

- İki takım arasındaki son 7 resmi maçta beraberlik çıkmadı! Bu 7 maçın 6’sını deplasman takımları kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu derbi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih karşılıklı gol!

Taraf bahsinden kaçan üyelerin %34'ten fazlası "KG VAR" tercihine güveniyor. %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" diyerek 3 gol bekleme taraftarı...

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU...

Pep Guardiola’nın Old Trafford’da en çok galibiyet alan misafir teknik adam olduğunu belirtelim ancak diğer yandan kupa ve ligdeki son 2 galibiyeti Manchester United’ın aldığının da altını çizelim. Portekizli Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar’ın kimyasını olumlu yönde oldukça değiştirdi. Manchester City için ligde şampiyonluk gitti ama ana hedef her zaman söylediğim gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Real Madrid ile sonraki hafta rövanş oynayacaklar. “Solskjaer vs Guardiola” mücadelesi ilginç geçmeye aday, gollü maç muhtemel.