Manchester United-PSG maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Manchester United-PSG maçı için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında Manchester United sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek. Grupta 9 puanla ilk sırada yer alan Manchester United Paris Saint Germain'le oynadığı ilk maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde iki takım arasında oynanan son üç maçta deplasman takımları üstün olan taraf oldu. İki takım arasında PSG'nin stadında oynanan son iki maçı Manchester United kazanırken Manchester United'ın sahasında 12 Şubat 2019 yılında oynanan maçı ise PSG kazanmıştı.

MANCHESTER UNİTED-PSG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Manchester United-PSG maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Old Trafford'da oynanacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak