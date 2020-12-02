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02.12.2020 - 19:42 |

Manchester United-PSG maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Manchester United-PSG maçı ne zaman başlayacak sorusu futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta yer alan iki güçlü ekibin mücadelesinde Old Trafford'da Manchester United, Fransız temsilcisi PSG'yi konuk edecek. Grupta oynanan ilk maçı Manchester United, Parc Des Princes'da 2-1'lik skorla galip gelen taraf olmuştu. Peki Manchester United-PSG maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Manchester United-PSG maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
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Manchester United-PSG maçı için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında Manchester United sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek. Grupta 9 puanla ilk sırada yer alan Manchester United Paris Saint Germain'le oynadığı ilk maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde iki takım arasında oynanan son üç maçta deplasman takımları üstün olan taraf oldu. İki takım arasında PSG'nin stadında oynanan son iki maçı Manchester United kazanırken Manchester United'ın sahasında 12 Şubat 2019 yılında oynanan maçı ise PSG kazanmıştı.

MANCHESTER UNİTED-PSG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Manchester United-PSG maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Old Trafford'da oynanacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak

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