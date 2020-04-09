Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Manchester United saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±!
09.04.2020 - 23:33 | | AA

Manchester United saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±!

Manchester United, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Manchester United saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±!

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Manchester United VakfÄ± bÃ¼nyesindeki araÃ§larÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetlerinin (NHS) kullanÄ±mÄ±na sunulduÄŸu belirtildi.Â 

Ä°ngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na da hediyeler gÃ¶nderdiÄŸi kaydedildi.Â 

Old Trafford'un gerektiÄŸi takdirde NHS tarafÄ±ndan kullanÄ±labileceÄŸinin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, statta bulunan yaklaÅŸÄ±k 30 bin gÄ±da malzemesinin ihtiyaÃ§ sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na teslim edildiÄŸi ifade edildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Fenerbahçe'de sürpriz ayrÄ±lÄ±k!

Manchester United saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

Lewandowski'nin Bayern SerÃ¼veni

Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Serdar Gürler: "Ä°spanya'ya dönmek isterim"

Serdar GÃ¼rler: "Ä°spanya'ya dÃ¶nmek isterim"

Yusuf Günay açÄ±klamalarda bulundu! "6 günlük tedavi..."

Yusuf GÃ¼nay aÃ§Ä±klamalarda bulundu! "6 gÃ¼nlÃ¼k tedavi..."

Ronaldo'dan Corona tedbiri! Yeni lüks villa...

Ronaldo'dan Corona tedbiri! Yeni lÃ¼ks villa...

Atletico Madrid efsanesi Miguel Jones hayatÄ±nÄ± kaybetti!

Atletico Madrid efsanesi Miguel Jones hayatÄ±nÄ± kaybetti!

SÄ±radaki Haber