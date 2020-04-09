Manchester United saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±!
Manchester United, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Manchester United VakfÄ± bÃ¼nyesindeki araÃ§larÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetlerinin (NHS) kullanÄ±mÄ±na sunulduÄŸu belirtildi.Â
Ä°ngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na da hediyeler gÃ¶nderdiÄŸi kaydedildi.Â
Old Trafford'un gerektiÄŸi takdirde NHS tarafÄ±ndan kullanÄ±labileceÄŸinin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, statta bulunan yaklaÅŸÄ±k 30 bin gÄ±da malzemesinin ihtiyaÃ§ sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na teslim edildiÄŸi ifade edildi.
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