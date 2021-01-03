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03.01.2021 - 12:26 |

Manchester United Sancho yerine Haaland'ı istiyor

Manchester United, Jadon Sancho ısrarından vazgeçti. Kırmızı Şeytanlar, gözünü Sancho'nun takım arkadaşı Erling Haaland'a dikti.

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Manchester United sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği Jadon Sancho'yu transfer etme fikrini şimdilik rafa kaldırdı.

Mirror'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi Sancho'nun yerine Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor.

Kırmızı şeytanlar, sezon başında kesenin ağzını açmaya hazır oldukları Jadon Sancho için önümüzdeki yaz devreye girip girmeme konusunda düşünceli.

Manchester United Sancho yerine Haalandı istiyor

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