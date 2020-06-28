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28.06.2020 - 00:50 |

Manchester United uzatmada turladÄ±!

FA Cup Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Manchester United, deplasmanda Norwich City'yi 2-1 yenerek son dÃ¶rt takÄ±m arasÄ±na kaldÄ±.Â

Manchester United uzatmada turladÄ±!
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Ä°ngiltere Federasyon KupasÄ± (FA Cup) Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Manchester United, deplasmanda Norwich City'yi 2-1 yenerek son dÃ¶rt takÄ±m arasÄ±na kaldÄ±.Â 

Manchester United'Ä±n Carrow Road StadÄ±'nda Norwich City'e konuk olduÄŸu mÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z eÅŸitlikle tamamlandÄ±.Â 

Manchester temsilcisinin 51. dakikada Odion Ighalo'nun attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi maÃ§ta Norwich City, 75. dakikada Todd Cantwell ile skoru 1-1 yaptÄ±.Â 

Manchester United uzatmada turladÄ±

Norwich City'de forma giyen Tim Close maÃ§Ä±n 88. dakikasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.Â 

Normal sÃ¼resi 1-1 berabere sona eren maÃ§, uzatmaya gitti.

Â MÃ¼sabakanÄ±n 118. dakikasÄ±nda Harry Maguire'nin golÃ¼yle bir kez daha Ã¶ne geÃ§en Manchester United, rakibini 2-1 maÄŸlup ederek Federasyon KupasÄ±'nda adÄ±nÄ± yarÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

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