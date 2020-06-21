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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Mancini'den Balotelli'ye eleştiri! "Boşa harcıyorsun"
21.06.2020 - 01:43 |

Mancini'den Balotelli'ye eleştiri! "Boşa harcıyorsun"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, İtalyan golcü Mario Balotelli'ye tepki gösterdi. Mancini, golcü yıldızın yeteneğini çarçur ettiğini vurguladı

Mancini'den Balotelli'ye eleştiri! "Boşa harcıyorsun"
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İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski öğrencisi Mario Balotelli'nin yeteneğini çarçur ettiğini ve kendine gelmesi gerektiğini belirtti. 

Mancini, Raisport kanalında katıldığı bir programda, Balotelli'yi sevdiğini belirterek, "O daha çok gençken antrenörü oldum ve çalıştırdım. Onu oynattım. Uzun yıllar olağanüstüydü. Umudum, her şeyi değiştirmek için bir şeyler yapmasıdır. O halen 30 yaşında. Tam anlamıyla fiziksel ve futbol olgunluğunda olabilirdi. Umarım bir sabah uyanacak ve yeteneğini heba ettiğini görecek. Olağanüstü, son derece kibar ve terbiyeli biri. Ona çok defa yeteneğini boşa harcadığını söyledim. Çılgın bir fiziği var." ifadelerini kullandı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gelecek yıla ertelenen Avrupa Şampiyonası ile ilgili bir soru üzerine Mancini, önlerindeki süreçte UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde yapacakları önemli maçlar olduğunu söyledi. 

Mancini, el bisikleti yarışında karayolunda kamyonla çarpışarak ağır yaralanan ve durumu kritik olan eski Formula 1 pilotu Alex Zanardi hakkında ise, "Onun için dua ediyorum. Bu sefer de üstesinden geleceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Manciniden Balotelliye eleştiri Boşa harcıyorsun

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