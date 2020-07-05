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05.07.2020 - 16:51 |

Mandzukic, Al Duhail ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Mandzukic, Al Duhail ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek kulüpten ayrıldığını duyurdu.

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Mario Mandzukic, Katar ekibi Al Duhail sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonrası feshettiğini açıkladı.

Mandzukic, Al Duhail ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Mandzukic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshetme kararı aldım. katar'da gördüğüm misafirperverlik ve dürüstlük için gerçekten minnettarım. Bu kulüp için gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mandzukic'in adı Türk spor basınında sık sık Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu.

34 yaşındaki Mario Mandzukic, 2020 yazında Juventus'tan Al Duhail'e bonservissiz olarak transfer olmuştu. Mandzukic, Al Duhail'de oynadığı 7 maçta 1 gol atabildi.

Mandzukic, Al Duhail ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

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