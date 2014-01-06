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06.01.2014 - 16:34 | | DHA

Mandzukic ayrılacak mı?

Borissa Dortmund'un golcüsü Robert Lewandowski'nin Bayern Munih'e imza atması ile birlikte gözler Bayern Munih'in golcüsü Mario Mandzukic'e çevirildi.

Mandzukic ayrılacak mı?
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Forvet hattını Lewandowski ile güçlendiren Bayern Münih'in, Mario Mandzucik'i gözden çıkardığı yönündeki haberleri geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı. Ancak Lewandowski transferinin gerçekleşmesinin ardından Avrupa kulüplerinden Mandzukic'e teklif yağıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal ve Everton'un yanı sıra İtalyan devi Juventus da Mario Mandzukic'i yakın takibe aldı.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise transfer ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, "Mario için birkaç takımdan teklif aldık. Ancak Mario burada çok mutlu. Kendisini bu transfer döneminde transfer etmeyi düşünmüyoruz. Onunla kaldıracağımız çok kupa var. Mario ile ilgilenenler sanırım sezon sonuna kadar beklemeli" diyerek Mario Mandzukic'in Ocak ayında takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere noktayı koydu.

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