Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Mandzukic, Vida'dan Beşiktaş için bilgi alıyor
25.03.2020 - 07:55 | | Fanatik

Mandzukic, Vida'dan Beşiktaş için bilgi alıyor

Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen 33 yaşındaki futbolcunun, şimdiden Hırvatistan Milli Takımı’ndan arkadaşı Domagoj Vida’dan Beşiktaş’la ilgili bilgi almaya başladığı öğrenildi.

Gelecek sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş'a, menacerler aracılığıyla geçen yıl 5 sezonluk Juventus macerasını tamamlayıp Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic önerilmişti.

Yıldız isimle ilgili olarak kararını liglerin durumunun belli olmasının ardından verecek olan yönetimin, Hırvat forvet konusunda genç hocanın da görüşünü istediği belirtildi.

Katar'daki hayatından memnun olmayan ve Avrupa'ya dönmek için gün sayan Mandzukic'in, Siyah-Beyazlılar'ın durumuyla ilgili olarak Hırvatistan Milli Takımı’ndan arkadaşı Domagoj Vida'yla dialog halinde olduğu belirtildi. Al Duhail'de yıllık 7 milyon euro'luk maaşını bırakmaya hazır olan 33 yaşındaki hücumcunun, 'Vida tarifesine' olumlu baktığı ve 3 milyon euroluk maaşı kabul edebileceği kaydedildi.

Mandzukic, Vidadan Beşiktaş için bilgi alıyor

Mandzukic, Vidadan Beşiktaş için bilgi alıyor

 

 

Ferdi Kadıoğlu biraz farklı çalışıyor...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı

Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

Antalyaspor’da telekonferans sistemli antrenmanlar başladı

Antalyaspor’da telekonferans sistemli antrenmanlar başladı

Portsmouth'ta koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi

Portsmouth'ta koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi

Sıradaki Haber