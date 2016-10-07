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07.10.2016 - 23:56 | | AA

Mandzukic'den "hat-trick"

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 maç yapıldı. Hırvatistan, Kosova'ya 6 gol atarken 3'ünü Mario Mandzukic kaydetti.

Mandzukic'den "hat-trick"
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı. Konuk ettiği Ukrayna ile 2-2 berabere kalan Türkiye'nin bulunduğu I Grubu'ndaki diğer müsabakalarda, İzlanda ağırladığı ve iki kez geriye düştüğü maçta Finlandiya'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 yendi.

Mandzukic'den hat-trick

Turnuvaya ilk kez katılan Kosova ise konuk ettiği Hırvatistan'a Mario Mandzukic'in "hat-trick" yaptığı maçta 6-0 mağlup oldu.

Cüneyt Çakır Avusturya-Galler maçını yönetti

Gecenin öne çıkan G Grubu karşılaşmasında, İtalya ağırladığı İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta ise Avusturya konuk ettiği Galler ile 2-2 berabere kaldı.

Gruplarda yapılan karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:

D Grubu:

Avusturya - Galler: 2-2
Moldova - Sırbistan: 0-3
İrlanda Cumhuriyeti - Gürcistan: 1-0

G Grubu:

Makedonya - İsrail: 1-2
İtalya - İspanya: 1-1
Liechtenstein - Arnavutluk: 0-2

I Grubu:
Türkiye - Ukrayna: 2-2
Kosova - Hırvatistan: 0-6
İzlanda - Finlandiya: 3-2


2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın A, B ve H Grupları'nda 9 müsabaka oynanacak.

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