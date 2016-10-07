Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı. Konuk ettiği Ukrayna ile 2-2 berabere kalan Türkiye'nin bulunduğu I Grubu'ndaki diğer müsabakalarda, İzlanda ağırladığı ve iki kez geriye düştüğü maçta Finlandiya'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 yendi.

Mandzukic'den hat-trick

Turnuvaya ilk kez katılan Kosova ise konuk ettiği Hırvatistan'a Mario Mandzukic'in "hat-trick" yaptığı maçta 6-0 mağlup oldu.

Cüneyt Çakır Avusturya-Galler maçını yönetti

Gecenin öne çıkan G Grubu karşılaşmasında, İtalya ağırladığı İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta ise Avusturya konuk ettiği Galler ile 2-2 berabere kaldı.



Gruplarda yapılan karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:

D Grubu:

Avusturya - Galler: 2-2

Moldova - Sırbistan: 0-3

İrlanda Cumhuriyeti - Gürcistan: 1-0

G Grubu:

Makedonya - İsrail: 1-2

İtalya - İspanya: 1-1

Liechtenstein - Arnavutluk: 0-2

I Grubu:

Türkiye - Ukrayna: 2-2

Kosova - Hırvatistan: 0-6

İzlanda - Finlandiya: 3-2



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın A, B ve H Grupları'nda 9 müsabaka oynanacak.