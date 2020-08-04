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HaberlerFenerbahçe Haberleri Manisa Başkanı açıkladı: 'Yiğit için Fenerbahçe ile görüştük'
04.08.2020 - 15:16 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Manisa Başkanı açıkladı: 'Yiğit için Fenerbahçe ile görüştük'

Manisa Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusuna Fenerbahçe ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu.

Manisa Başkanı açıkladı: 'Yiğit için Fenerbahçe ile görüştük'
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TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Kerem'e Fenerbahçe ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, her iki kulübün de Yiğit için girişimde bulunduğunu açıkladı.

Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıya çok değer verdiğini dile getiren Aktan, "Yiğit için Fenerbahçe ile sözlü bir görüşmemiz oldu. Anderlecht ise resmi teklifte bulundu. Oyuncumuz için belirlediğimiz bonservis bedelini kulüplere söyledik. Şu an Anderlecht ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Manisa FK'nın 2019 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmaya çıktı. 

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