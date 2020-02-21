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21.02.2020 - 15:53 |

Manisa FK’da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı

Manisa Futbol Kulübü’nde Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, yetersiz performansları ve motivasyon eksiklikleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Manisa FK’da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK'da Teknik Direktör Cihat Arslan’ın raporu doğrultusunda, yönetim kurulunun aldığı kararla kadro dışı bırakılan Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, bundan sonraki süreçte çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek. Manisa Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Cihat Arslan’ın raporu doğrultusunda Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, performanslarının yetersiz olmaları ve motivasyon eksikliği nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmışlardır” ifadelerine yer verildi.

Manisa FK’da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı

 

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