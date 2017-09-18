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18.09.2017 - 18:49 | | BERLİN (AA)

Manuel Neuer yeniden sakatlandı!

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in Alman milli kalecisi Manuel Neuer'in yeniden sakatlandığı bildirildi.

Manuel Neuer yeniden sakatlandı!
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Alman milli kalecisi Manuel Neuer'in yeniden sakatlandığı bildirildi.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Neuer'in antrenmanda sol ayağından sakatlandığı ve yarın Schalke 04 ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Neuer'in sakatlığıyla ilgili son muayenesinin yarın yapılacağı kaydedildi.

31 yaşındaki kaleci geçen sezon nisan ayında sol ayağından sakatlanmış, bu sezon 3 hafta önce Werder Bremen ile oynanan maçta yeniden forma giymeye başlamıştı.




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