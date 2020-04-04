Maradona, kulÃ¼bÃ¼nden maaÅŸÄ±nÄ±n kesilmesini talep etti

04.04.2020 - 21:52 | | AA
Maradona, kulübünden maaÅŸÄ±nÄ±n kesilmesini talep etti
Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle gelirleri dÃ¼ÅŸen Gimnasia'dan maaÅŸÄ±nÄ±n kesilmesini talep etti.Â
Arjantin ekibi Gimnasia'yÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle gelirleri dÃ¼ÅŸen takÄ±mÄ±ndan maaÅŸÄ±nÄ±n kesilmesini talep etti.Â
KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Gabriel Pellegrino, Arjantin basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Maradona ile fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuyorduk ve maaÅŸÄ±nÄ±n kesilmesini talep etti." ifadelerini kullandÄ±.Â
Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularÄ±ndan olan Maradona'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesinin aÄŸustos ayÄ±nda sona ereceÄŸini fakat bunu Ã¶nemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.Â
Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.