Maradona, kulÃ¼bÃ¼nden maaÅŸÄ±nÄ±n kesilmesini talep etti

Arjantin ekibi Gimnasia'yÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle gelirleri dÃ¼ÅŸen takÄ±mÄ±ndan maaÅŸÄ±nÄ±n kesilmesini talep etti.Â

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Gabriel Pellegrino, Arjantin basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Maradona ile fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuyorduk ve maaÅŸÄ±nÄ±n kesilmesini talep etti." ifadelerini kullandÄ±.Â

Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularÄ±ndan olan Maradona'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesinin aÄŸustos ayÄ±nda sona ereceÄŸini fakat bunu Ã¶nemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.Â

Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.