Maradona sonrası dünya yasta! Futbol yetim kaldı...

CELAL UMUT EREN

Anma törenleri düzenlendi

Gelmiş geçmiş en büyük futbol efsanesi olarak kalplere giren Diego Armando Maradona, arkasında unutulmaz bir tarih bırakarak veda etti. Efsane olduğu Buenos Aires ve şampiyonluklar kazandığı Napoli’de gece boyunca insanlar uyumadı, Maradona fotoğrafları önünde anma törenleri düzenledi. Özellikle Boca Juniors’un stadı La Bombonera ve Maradona’nın doğup büyüdüğü Villa Fiorito önüne binlerce insan geldi. Sevilla’da stat ışıkları değişti.

Guardian: El Diego

Tüm dünyada manşetler Diego Maradona ile çıkarken, Fransa’da L’Equipe herkesi derinden etkileyen birinci sayfasıyla dikkat çekti. Gazete, ‘Tanrı öldü! Futbol artık yetim kaldı’ başlığını atarken İspanya’da AS gazetesi de aynı ifadeleri kullandı. Guardian ise İngiltere’de gündem yarattı, “El Diego! Bir mesih ve bir ulusal kahraman!” sözleri ve 86 Dünya Kupası’ndaki meşhur Arjantin-Belçika maçının karesini manşete çıktı.

Gözyaşlarıyla veda ettiler

Arjantin’de ülke tarihinin belki de en unutulmaz günlerinden biri yaşandı. Devlet Sarayı’na getirilen Diego Maradona’nın cenazesine ülkenin dört bir yanından binlerce insan akın etti. Tüm Arjantin halkı saray içerisinde kurulan bölümde tabutun önünden gözyaşlarıyla geçti. Arjantin hükümeti hem güvenlik hem de koronavirüs tedbirleri almaya çalışsa da müthiş bir kalabalık oluştu. Törenin 2 gün sürebileceği ifade edildi.

Devlet töreni olacak

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona’ya teşekkür eden bir konuşma yaptı. 3 günlük yas ilan ettiklerini anımsatan Fernandez, “Maradona, tüm dünyada Arjantin’i temsil etti ve bizlere müthiş bir keyif yaşattı. Bunun karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyeceğiz” dedi. Arjantinli efsane için özel bir devlet töreni yapılacağı aktarıldı. Casa Rosada’ya gidilirken cenaze aracına unutulmaz konvoy eşlik etti.

‘Acımızı yaşayalım’

Diego Maradona’nın kariyeri boyunca en fazla iz bıraktığı ve 2 lig şampiyonluğu kazandığı Napoli’de de yas ilan edildi. Napoli kulübü, “Şu anda acımızı yaşamamıza izin verin. Şu anda gözyaşı dökme zamanı. Konuşacağımız zamanlarda gelecek” paylaşımını yaptı. Öte yandan Napoli’nin stadının ismi değişikliğe gidiyor. Napoli Belediye Başkanı De Magistris, “San Paolo’nun adını Diego Armando Maradona olarak değiştirmek için girişimlere başlıyoruz” dedi.

Kobe’ye mesaj ‘Görüşmek üzere’

2020 yılında dünyanın iki büyük yıldızının vedası herkesi daha da üzüntüye boğdu. 26 Ocak 2020’de gözlerini yuman basketbol efsanesi Kobe Bryant için Diego Maradona’nın mesajları biraz daha yürek burktu. 25 Kasım 2020’de vefat eden Maradona’nın 10 ay önce Kobe için, “Kızının ve helikopterdeki diğer kaybolan canlar için de çok üzgünüm. Son olarak görüşmek üzere...” sözleri yeniden paylaşıldı.