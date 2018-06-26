Maradona'dan özel mesaj

Nijerya ile tarihi bir 90 dakika oynayacak olan Arjantin’de ülkenin efsane ismi Diego Maradona, Lionel Messi’ye mesaj gönderdi.

Maradona, Messi’ye destek olduğunu kaydederek, “Lionel Messi ile bir araya gelip, milli takımda yaşananlarda onun bir kabahati olmadığını söylemek isterdim. Ayrıca onu ne kadar çok sevdiğimi de söylerdim” ifadelerini kullandı.