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04.08.2020 - 12:44 | |   İSTANBUL (AA) -

Marc Marquez'e iki haftada ikinci ameliyat

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marc Marquez, iki hafta içinde ikinci kez ameliyat edildi.

Marc Marquez'e iki haftada ikinci ameliyat
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Geçen ay ülkesinde yapılan İspanya Grand Prix'sinde kaza geçiren ve sağ kolu kırılan 27 yaşındaki son şampiyon Marquez'in kolundaki titanyum plaka değiştirildi.

Marquez'in doktoru Xavier Mir, pilotun iyileşme süresini anlayabilmek için 48 saat bekleyeceklerini bildirdi. İspanyol pilotun bu süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda ilk iki yarışı Fransız Fabio Quartararo kazanırken, üçüncü grand prix 9 Ağustos Pazar günü Çekya'da koşulacak.

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