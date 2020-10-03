Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Marcao: Sezon için yeni hedefler koyacağız
03.10.2020 - 16:08 | | İstanbul-(DHA)

Marcao: Sezon için yeni hedefler koyacağız

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Avrupa kupalarından elendikleri için üzgün olduklarını ancak yeni hedeflerle sezona devam edeceklerini söyledi.

Marcao: Sezon için yeni hedefler koyacağız
ABONE OL

Rangers karşısında sarı-kırmızılı forması ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu fakat elendikleri için üzüntüsünü de dile getiren Brezilyalı stoper Marcao "Elendiğimiz için üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe, Diego Perotti'yi resmen açıkladı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray yeni orta sahasını Premier Lig'de buldu!

Marcao: Sezon için yeni hedefler koyacağız

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Valentin Rosier: Savaşçı ve hızlı bir futbolcuyum
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Erzurumspor - Çaykur Rizespor (CANLI)
    Erzurumspor - Çaykur Rizespor (CANLI)
  2. CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe
    CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe
  3. Son dakika - Fenerbahçe, Diego Perotti'yi resmen açıkladı!
    Son dakika - Fenerbahçe, Diego Perotti'yi resmen açıkladı!
  4. THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry
    THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry
  5. Son dakika - Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması!
    Son dakika - Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı

Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı

Valentin Rosier: Burada olmak çılgınca bir duygu

Valentin Rosier: Burada olmak çılgınca bir duygu

Barcelona Başantrenörü Jasikevicius koronavirüse yakalandı

Barcelona Başantrenörü Jasikevicius koronavirüse yakalandı

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: 1-0

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: 1-0

Sıradaki Haber