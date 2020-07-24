Marcelo Saracchi: "Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik"

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Gol atmak güzel ve önemli bir şey. Kazanmak önemliydi. Uzun zamandır 3 puan alamıyorduk, Avrupa hedefimiz vardı ve taraftarlarımız biraz mutlu etmek istiyorduk. Ne yazık ki başaramadık. Artık seneye onları mutlu etmek istiyoruz."

"Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik"

"Pandemi bizi olumsuz etkiledi. Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik. Pandemi sonrası şanssızlıklar ve sakatlıklar başladı."

Lukas Podolski'nin Inter'le İlk Golü