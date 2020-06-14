Marcelo Saracchi: "Uydurma bir penaltı var"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi maç sonu açıklamalarda bulundu.

"İstemediğimiz bir maç oldu, dürüst olmak gerekirse iyi oynamadık. Ancak ilk yarıda uydurma bir penaltı var. Muslera'nın sakatlığı bizi etkiledi. Andone de sakatlandı, istemediğimiz bir maç oldu. Haksız penaltı mağlubiyette önemli rol oynadı."