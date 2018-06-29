29.06.2018 - 08:04 |
Marcelo yatakta sakatlandı
Brezilya'nın E Grubu'ndaki son maçı olan Sırbistan karşısında 10'uncu dakikada sakatlanan Marcelo'dan haber geldi.
Brezilya'nın E Grubu'ndaki son maçı olan Sırbistan karşısında 10'uncu dakikada sakatlanan Marcelo'dan haber geldi.
Sambacıların takım doktoru Rodrigo Lasmar, "Marcelo'nun kaslarında spazm var. Oteldeki yataktan sakatlanmış olabilir. Tedavisi sürüyor. Meksika maçında oynar" dedi. Real Madrid'in yıldızı ilk üç maçta ilk 11'de sahaya çıkmış.