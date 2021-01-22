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22.01.2021 - 20:07 |

Marcio Mossoro, Altay'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, tecrübeli futbolcu Marcio Mossoro'yu transfer etti.

Marcio Mossoro, Altay'a transfer oldu
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, tecrübeli futbolcu Marcio Mossoro'yu transfer etti. 

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Mossoro ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

2014-2015 sezonundan beri Türkiye'de top koşturan 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir ve Göztepe formalarıyla lig ve kupada çıktığı 206 maçta 22 gole imza attı.

Altay, Murat Akça ve Cebrail Karayel'i transfer etti
Öte yandan Altay, Murat Akça ve Cebrail Karayel'i kadrosuna dahil etti. 

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça ile MKE Ankaragücü'nden ayrılan Cebrail Karayel'le sözleşme imzalandığı bildirildi. 

Galatasaray'da profesyonel olan 30 yaşındaki Murat Akça, Denizlispor, Adana Demirspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Giresunspor'da forma giydi. 

Son olarak MKE Ankaragücü'nde mücadele eden 26 yaşındaki Cebrail Karayel daha önce Ankaraspor, Mamak FK, Çankaya FK ve Şanlıurfaspor'da da yer aldı.

Marcio Mossoro, Altaya transfer oldu

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