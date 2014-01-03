Marco Reus ayrılacak mı?

Önceki sezon Mario Götze'yi ezeli rakibi Bayern Munih'e serbest kalma bedeli ile kaptıran Borussia Dortmund, Marco Reus konusunda daha tedbirli davranarak başarılı oyuncunun serbest kalma bedelini 40 Milyon Pound'a yükseltmişti. Avrupanın önde gelen kulüpleri Real Madrid, Paris St. Germain, Manchester City, Arsenal ve Barcelona'nın da ilgilendiği bilinen genç yıldız, olası transferi hakkında konuştu.

Dortmund'ta forma giymekten mutluluk duyduğunu belirten genç oyuncu "Kulübüm ile olan mevcut sözleşmem 2017'ye kadar devam ediyor. Dortmund'ta forma giymekten çok mutluyum. Şu anda takımımın başarısı dışında başka birşey düşünmek istemiyorum. Herşeyi zaman gösterecek. Sadece beklemeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.