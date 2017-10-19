Marco Rose: "Konyaspor'u iyi analiz ettik"

Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın oynayacakları Atiker Konyaspor maçı için, "Yarın dişli bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Bundan dolayı da seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum." dedi.

Rose, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, yarın iyi bir maç olacağını söyledi.

"Konyaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz"

Kendileri için Konyaspor'la oynamanın iyi bir deneyim olacağını aktaran Rose, "Yarın dişli bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Bundan dolayı da seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının çok iyi hazırlandığının altını çizen Rose, "Çok zor bir maç olacak. Ancak iyi hazırlandık. Grupta şu an 6 puanımız var. Yarın da bunun üzerine ekleyebileceğimizi umuyoruz. Bu düşünceyle sahaya çıkıp taktiğimizi uygalayacağız. Konyaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyor ve yarın başarı elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Valon Berisha: "En iyi şekilde mücadele edeceğiz"

Salzburglu futbolcu Valon Berisha, Marsilya'ya karşı aldıkları galibiyetin kendileri için iyi bir motivasyon sağladığı ifade ederek, Atiker Konyaspor'a karşı en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

Salzburg hazırlıklarını tamamladı

Avusturya temsilcisi Salzburg, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Marco Rose yönetiminde maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra futbolcular gruplara ayrılarak top kapma çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Atiker Konyaspor maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.







