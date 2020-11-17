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17.11.2020 - 16:07 | | BUDAPEŞTE (AA) -

Marco Rossi, Türkiye'den çekiniyor

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, "Türk Milli Takımı'nın güçlü olduğunu biliyoruz. Çok kaliteli futbolcuları var. Eğer biz takım oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Marco Rossi, Türkiye'den çekiniyor
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Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, moral olarak iyi durumda olduklarını söyledi. Rossi, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin grup birinciliğini elde etmek olduğunu belirtti. Takımının İzlanda'yı yendiğini ve Sırbistan'a karşı ise güzel bir beraberlik elde ettiğini belirten Rossi, Türkiye maçı öncesi moral olarak oldukça iyi durumda olduklarını ifade etti.

Macaristan Milli Takımının Dominik Szoboszlai ve bazı önemli futbolcularının yarınki mücadelede yer alamayacağına değinen Rossi, eksikliklere rağmen sahaya çıkacak olan futbolcularına güvendiğini kaydetti. Türkiye'nin Avrupa takımlarında forma giyen çok kaliteli oyuncuları olduğuna dikkati çeken Rossi, "Türk Milli Takımı'nın güçlü olduğunu biliyoruz. Çok kaliteli futbolcuları var. Bunları göz önünde bulundurarak bu maça hazırlanıyoruz. Eğer biz takım oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Marco Rossi, Türkiyeden çekiniyor

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