Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Margarit: "Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz"
15.12.2019 - 17:30 |

Margarit: "Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz"

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Uzun bir zaman sonra maç kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Margarit: "Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz"
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü'nde cezalı olan Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yerine Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'u 3-0 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son verdiklerini söyleyen Margarit, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Uzun zaman sonra iç sahada bir maç kazandığımız için de ayrıca mutluyuz. Bizim için zor bir maçtı. Maçı değerlendirecek olursak, maçının iki bölümü vardı. Maçın ilk yarısı biraz vasattı ama ikinci yarı yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Sonuçta 3 puan Gaziantep'in oldu, bizim oldu. İkinci yarıda hocamız kulübede olmamasına rağmen taktiklerimizi değiştirmemizi istedi. Bu da takıma olumlu yansıdı. Bizim için önemli bir avantaj oldu. Hocamızın yukarıdan oyunu değiştirmemizi, sistemi değiştirmemizi istemesi olumlu yansıdı. Galibiyetten ötürü oyuncularımı ve taraftarlarımız tebrik ediyorum. Artık önümüzde iki maç kaldı ve biz bu iki maçı da kazanıp 6 puan almak istiyoruz. Zorlu iki maçımız ve çok sayıda sakat oyuncumuz var. Bizim için kolay olmayacak" diye konuştu.

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Çek Cumhuriyeti 1. Ligi'nde sezon iptal edildi! Küme düşme...
      Çek Cumhuriyeti 1. Ligi'nde sezon iptal edildi! Küme düşme...
    2. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    3. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    4. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    5. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!

    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Sıradaki Haber