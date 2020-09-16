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16.09.2020 - 07:00 |

Mariano: Galatasaray yeniden ayağa kalkar!

MİLLİYET’e konuşan Mariano, Cim-Bom’un bu sezon yeniden şampiyonluk hedefine ulaşacağını söyledi, “Falcao takıma çok şeyler verebilecek müthiş bir yetenek. O da bu sezon çok daha iyi olacak diye düşünüyorum.

Mariano: Galatasaray yeniden ayağa kalkar!
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ONUR DİNÇER

10 yıldır gurbette olduğu için artık ülkesine dönmek istediğini ve bu nedenle Galatasaray’dan ayrıldığını dile getiren Mariano, hem geçen sezonu değerlendirdi, hem de gelecek sezon ile ilgili öngörülerini sıraladı.

MİLLİYET’e konuşan Cim-Bom’un Brezilyalı eski futbolcusu, “Pandemi öncesi çok iyi giden bir Galatasaray vardı. Pandemi sonrası bizim için işler kötüye gitmeye başladı. Bence bunun sebebi taraftardan yoksun bir şekilde oynamamız oldu. Taraftarımızın gücü ve bizim üzerimizdeki etkisini biliyoruz. Onların desteği olmadan oynamak bizim için çok zor oldu” diye konuştu.

Falcao öngörüsü

Cim-Bom’un her zaman şampiyonluklara oynayan bir takım olduğunu hatırlatan Mariano, “Bu sezon da takımın şampiyonluk için savaşacağından şüphem yok. Zirvede bile olsak hayatta her zaman için gelişmesi gereken taraflar vardır. Galatasaray’ın bu sezon tekrar ayağa kalkacağına, iyi bir sezon geçirerek hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Bu sezon şampiyonluk yeniden olası. Falcao takıma çok şeyler verebilecek müthiş bir yetenek. O da bu sezon çok daha iyi olacak diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Fatih Terim için ayrı bir paragraf açan Sambacı, “Kariyerim boyunca bir çok teknik direktör ile çalıştım. Fatih Terim bir baba gibiydi. Kendisi oyuncularıyla çok konuşan, gerek saha içinde gerek saha dışında onlara her konuda yardımcı olmayı isteyen bir teknik adamdı. Terim kendine has tarzı olan ve herkes tarafından saygı duyulan bir çalıştırıcı” ifadelerini kullandı.

Mariano: Galatasaray yeniden ayağa kalkar

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